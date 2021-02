Alexandre Lopes é exonerado da presidência do Inep

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, foi exonerado do cargo nesta sexta-feira (26). A demissão do executivo do órgão, o quarto em um intervalo de cinco meses, foi publicado no DOU (Diário Oficial da União).

A demissão é assinada pelo ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto. Não há informações sobre o substituto.

Alexandre Lopes assumiu o posto do órgão em maio de 2019, no lugar do ex-delegado da Polícia Federal Elmer Coelho Vicenzi, que havia sido exonerado.