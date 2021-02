Aplicativo de realidade virtual leva usuários para safári pré-histórico 

O aplicativo Museum Alive tem a proposta de levar o usuário por um safari virtual de criaturas pré-históricas. O app usa a realidade aumentada para exibir na tela do celular um tigre-dente-de-sabre, uma opabinia (predador aquático e invertebrado), ou até mesmo um Diamorphodon, réptil voador que viveu ao lado de dinossauros há 195 milhões de anos.

Além de ver os animais com uma grande riqueza de detalhes, também é possível encontrar informações específicas sobre cada espécie exibida, como em relação aos seus respectivos fósseis e habitats.

Toda essa experiência é conduzida por David Attenborough, ambientalista britânico famoso por apresentar programas sobre história natural. A narração é bem completa e ainda pode ser acompanhada por fotografias e vídeos feitos pelo próprio naturalista ao longo de sua carreira.

Segundo um dos desenvolvedores, a ideia da equipe era criar uma ferramenta para educar e inspirar crianças a partir de uma tecnologia que exige apenas um smartphone com câmera.

“Estamos muito orgulhosos de lançar um aplicativo que pode contribuir genuinamente para educar e inspirar crianças usando tecnologias imersivas. Esperamos que a emoção de trazer fósseis para a vida em casa proporcione uma nova experiência”, destacou Elliot Graves, líder técnico e criativo da Alchemy Immersive.

O app foi desenvolvido pela empresa Alchemy Immersive and Atlantic Productions, especialista no desenvolvimento de conteúdos de realidades mista, aumentada e virtual, e inteligência artificial.

O Museum Alive está disponível apenas para usuários do sistema operacional iOS, presente em produtos desenvolvidos pela Apple, e pode ser baixado por aqueles que possuem aparelhos a partir do iPhone 7, sendo compatível com iOS 13 e iOS 14.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques