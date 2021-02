Boxe: brasileiros obtêm 100% de aproveitamento na Bulgária

Nesta quinta-feira (25), além da vitória da Beatriz Ferreira (60kg), a seleção brasileira de boxe conseguiu outras duas vitórias no Strandja Tournament, em Sófia, na Bulgária. Uma delas foi da pugilista Viviane Pereira (75kg). Lutando pela primeira vez fora do Brasil em competições internacionais, ela venceu a marroquina Rabab El Khalfi por 3:2 e passou para as semifinais. A disputa pelo lugar na final será contra Nadezdha Ryabets, do Cazaquistão.

Foto: Reprodução

A outra vitória veio com Luiz Oliveira (57kg). O jovem brasileiro lutou como um veterano contra o russo Sergei Iarulin e venceu por 4:1. Nas semifinais, Luiz terá pela frente o atleta nascido em Cuba e naturalizado búlgaro Havier Ibanes. As semifinais acontecem nesta sexta-feira. As lutas estão sendo transmitidas através do YouTube da Federação Búlgara.

No Strandja Tournament, estão participando 220 boxeadores de 32 países. Os atletas estão se enfrentando para testar e melhorar a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.