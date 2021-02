Foodtech Next Gen recebe 10 milhões de dólares e lança frango à base de plantas

A Next Gen, foodtech sediada em Singapura, focada em alimentos à base de plantas, fechou um seed round de investimentos de US$ 10 milhões, a maior rodada de todos os tempos para uma startup de alimentos à base de plantas (plant-based food), de acordo com a Pitchbook. A rodada segue a capitalização feita pelo co-fundador Timo Recker, no valor de US$ 2,2 milhões.

Os investidores de peso desta rodada seed de capital são Temasek, K3 Ventures – o braço de New Ventures do Singapore Economic Development Board (EDB), NX Food – parte da METRO AG, FEBE Ventures e Blue Horizon, dentre outros.

O financiamento será usado para o lançamento global da marca de frango à base de plantas da Next Gen, “TiNDLE”, inicialmente em Singapura e, também, para a expansão a outras cidades asiáticas, além de pesquisa e desenvolvimento contínuos de novos produtos à base de plantas.

O segmento global de proteínas vegetais deve chegar a US$ 85 bilhões até 2030, de acordo com o UBS. O investimento global em tecnologia de alimentos considerando somente os três primeiros trimestres de 2020 foi de US$ 8,37 bilhões, superou os US$ 7 bilhões arrecadados no ano todo em 2019.

O cofundador e CEO da Next Gen, Timo Recker, percebeu uma forte confiança do investidor. “A resposta excepcional dos nossos investidores, levantando mais do que nossa meta inicial de US$ 7 milhões, é uma forte validação da nossa equipe, da nossa tecnologia, do nosso modelo de negócios, do nosso produto fantástico e da nossa estratégia de expansão. O sucesso do investimento se deve ao apoio de todos os nossos investidores, em particular da K3 Ventures, que tem um histórico de investidores iniciais de startups de sucesso, como Grab e ByteDance”, completa.

O roteiro para os próximos dois anos inclui o levantamento de fundos Series A, diversificação de produtos e expansão internacional na Europa, nos Estados Unidos e potencialmente no Brasil. A empresa já está preparando as bases para os EUA, incluindo o recrutamento de um Growth Director, que construirá uma rede de distribuidores, restaurantes e chefs.

Lançamento global de TiNDLE

TiNDLE, o frango a base de plantas da Next Gen - Foto divulgação - (Foto: Programa Inova 360)

A marca TiNDLE, da Next Gen, fará sua estreia global em Singapura em março de 2021. Distribuída pela Classic Fine Foods, parceira de distribuição oficial da Next Gen, ela será lançada em restaurantes selecionados, incluindo Three Buns, The Prive Group, 28 HongKong Street, Bayswater Kitchen, The Goodburger, dentre outros.

Desenvolvido em parceria com chefs e para chefs, o primeiro produto TiNDLE é o TiNDLE Thy, que oferece o sabor e a versatilidade inconfundíveis da coxa de frango. Os chefs podem usar facilmente o TiNDLE Thy para preparar pratos em várias culinárias e para muitos tipos de cozinha – ocidental, chinesa, indiana, do Oriente Médio e muito mais.

“TiNDLE Thy estará disponível primeiramente em alguns restaurantes realmente excelentes em Singapura. Com ele queremos oferecer uma experiência culinária fantástica, feita com alimentos sustentáveis”, diz André Menezes, cofundador da Next Gen.

TiNDLE Thy foi criado diretamente com chefs, oferecendo alto teor de proteínas, alto teor de fibras e baixo teor de carboidratos; também é livre de modificação genética (No-GMO) e naturalmente zero colesterol. TiNDLE Thy atende às diretrizes nutricionais do Healthier Choice Symbol, administrado pelo Conselho de promoção de saúde de Singapura, devido ao seu baixo teor de sódio e gordura saturada, em comparação com alternativas regulares de carnes plant based.

“O TiNDLE Thy não apenas atende à demanda dos chefs por qualidade, versatilidade e cozimento dos frangos feito de plantas, mas também oferece a experiência completa de sabor que os consumidores procuram. Esta combinação única, junto com a habilidade de desenvolvimento de marcas pela Next Gen, alinha a TiNDLE para atender à oportunidade global em frango à base de plantas ”, disse Jean Madden, CMO da Next Gen.

Potencial do mercado brasileiro de alimentos à base de plantas

TiNDLE será lançado primeiro em restaurantes de Singapura – Foto divulgação Sobre dados do mercado brasileiro, o executivo cita dados divulgados pela USDA no Brasil. “Os indicativos de potencial de mercado são excelentes. A USDA divulgou que o número de vegetarianos no Brasil, com base no Ibope, cresceu 75% de 2012 para 2018. Segundo eles, 60% de todas as pessoas entrevistadas prefeririam comprar produtos à base de plantas se a faixa de preço fosse semelhante à dos produtos de origem animal da mesma categoria”, comentou Menezes. “E mais, a USDA ressaltou surgimento de startups brasileiras para desenvolvimento de produtos alternativos a proteína animal, como lácteos, carnes, substituição de ovos, suplementos e outros. Afirmou que grandes players estão entrando nesse segmento e que os fabricantes desses produtos registraram uma taxa de crescimento anual acima de 20% em dois anos (dados de 2020). Só esses dados nos mostram o quão promissor é o mercado”, declara. A Next Gen, cofundada por Timo Recker e André Menezes, foi lançada em Singapura em 1o de outubro de 2020, com capital de US$ 2,2 milhões. Antes de fundar a Next Gen, Timo foi o fundador e CEO da empresa alemã de carnes plant based, LikeMeat e André foi o gerente geral da Country Foods Singapore (Antiga Sats BRF, Joint venture da Sats com BRF – dona das marcas Sadia e Perdigão).