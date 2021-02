Estado de São Paulo tem alta de 8,4% em homicídios em janeiro

O estado de São Paulo encerrou o primeiro mês do ano com elevação de 8,4% no número de homicídios dolosos. Foram contabilizados, em janeiro, 285 homicídios no estado, ante 263 computados no mesmo mês do ano passado.

A quantidade de vítimas de homicídio também subiu, de 277 para 296, na mesma comparação, uma elevação de 6,9%. Os dados, divulgados hoje (25), são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado.

O número de estupros também aumentou, de 1.066 casos para 1.095, na mesma comparação, entre janeiro de 2020 e o primeiro mês de 2021, uma alta de 2,7%.

Já o número de latrocínios, roubos seguidos de morte, passou de 18 para 16, na comparação de janeiro de 2020 e 2021 – dois a menos. A quantidade de ocorrências é a segunda menor da série histórica. O número de vítimas, que caiu também de 18 para 16, é o menor já registrado, ao lado de 2008.

Nos roubos em geral, a redução foi de 19,8%, passando de 23.997, em janeiro de 2020, para 19.240, no primeiro mês de 2021. O indicador de extorsão mediante sequestro permaneceu estável, sem nenhum registro.