Helicóptero devolve 10 orangotangos à natureza

Com a ajuda de um helicóptero, um centro de reabilitação na Indonésia libertou 10 orangotangos em perigo crítico em seu habitat natural na semana passada na ilha de Bornéu. "Durante a reabilitação, Nenuah, um dos animais, mostrou um excelente progresso. Ele socializou facilmente com outros orangotangos e explorou ativamente toda a ilha por conta própria”, destacou Vivi Dewi Santi, veterinária do centro de reabilitação. Restam cerca de 100 mil orangotangos de Bornéu na natureza, e mais da metade de sua população foi extinta nos últimos 60 anos.