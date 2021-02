Governo federal lançará programa MEI Caminhoneiro

O governo federal lançará nesta semana o programa MEI (microeemprendedor individual) Caminhoneiro, que permitirá aos motoristas obter registro de pessoa jurídica (CNPJ) com faturamento limite de até R$ 300 mil ao ano. No MEI tradicional, o faturamento anual permitido é de, no máximo, R$ 81 mil.

A novidade foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (25) de manhã, a apoiadores que o esperavam em frente ao Palácio do Alvorada.

Cobe ao senador Jorginho Mello (PL-SC), que estava com o chefe do Executivo, anunciar a novidade. "Vamos aprovar essa semana, o presidente deu aval para nós, o MEI Caminhoneiro. Eles vão ter um CNPJ, vão poder comprar pneu, peças com CNPJ, que hoje eles não têm", disse Jorginho.

Conforme o parlamentar, os motoristas que aderirem à iniciativa pagarão 11% em cima do salário mínimo. "E vão ter benefícios de ter uma empresa, um CNPJ. "Não é um presente, é uma reivindicação de muitos anos dos caminhoneiros do Brasil. São 800 mil caminhoneiros no país."