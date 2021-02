Você sabe o que é uma empresa B?

O Sistema B é uma iniciativa global que busca avaliar rigorosamente empresas por suas ações nas áreas de Governança, Trabalhadores, Clientes, Comunidade e Meio Ambiente a fim de identificar organizações que geram impacto positivo no Planeta através das suas interações e projetos.

O Movimento Global de Empresas B foi criado em 2006 nos Estados Unidos com objetivo de redefinir sucesso na economia para que sejam considerados não apenas o êxito financeiro, como também o bem-estar da sociedade e do planeta. O Sistema B chegou ao Brasil em 2012 e atualmente conta com 186 companhias devidamente certificadas.

É considerada uma B Corporation a empresa que contribui no mercado para a construção de um mundo mais justo nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais, e aquelas que têm em seu propósito e razão de existir objetivos que vão ao encontro de beneficiar a sociedade como um todo.

Por que se tornar uma Empresa B?

A Yssy, maior plataforma de tecnologia do país, escolheu se submeter à análise da BLab em 2019 e alinhar sua atuação ao Sistema B, porque acredita no papel das grandes corporações de impulsionar e estimular as comunidades nas quais estão inseridas.

“Fomos certificados pelo Sistema B após um processo rígido e detalhado, e passamos a ocupar esse seleto grupo de companhias positivas brasileiras. Desde então, caminhamos de acordo com as diretrizes do projeto”, afirma Frederico Samartini, CEO da empresa.

O que muda ao se tornar uma Empresa B?

Desde sua estrutura física à iniciativas com seus colaboradores, a Yssy preocupa-se com os impactos positivos de ponta a ponta, levando seus princípios também para os clientes e parceiros. Para isso, estuda profundamente sua estrutura e dados de consumo para estabelecer metas aceitáveis numa projeção inclusiva e responsável. Confira algumas das iniciativas:

Pegada ecológica: é um indicador que mede, a partir dos hábitos de consumo das pessoas, a quantidade necessária de planetas caso todo o mundo consumisse da mesma forma que aqueles que se submeteram à medida. A pesquisa contempla questões sobre a alimentação, meios de transporte, vestimenta, bens possuídos, entre outros, para chegar a uma média do quanto de recursos naturais são utilizados para manter o nosso estilo de vida.

“Poder ter conhecimento e visualizar, em números, o quanto do nosso estilo de vida impacta no meio ambiente, é o primeiro passo para a conscientização e a melhora dos nossos hábitos, com foco direcionado para as frentes que podem ser revistas. Além do apelo individual, a empresa faz a gestão de uma meta coletiva de redução desses impactos contemplando nosso dia a dia de trabalho”, reforça Frederico Samartini.

Diversidade: a Yssy absorveu uma demanda por diversidade dentro da companhia, levantando estudos, debates e dados que possam guiar nossa atuação e equalizar nosso quadro de funcionários. O estudo do mapeamento da diversidade dentro da organização ajudou a orientar que os pilares de gênero e raça serão alavancados nesse primeiro momento. E, outros ajustes devem ser contemplados em nossos projetos futuramente, à medida que os guias estiverem cada vez mais equilibrados.

Consumo: a empresa monitora coletivamente o consumo de recursos naturais utilizados no dia a dia de trabalho, como energia elétrica, árvores – via impressão de papel – e água. Também pratica a gestão de resíduos, controlando a produção de lixo, separando corretamente os materiais recicláveis e banindo o uso de plásticos e outros materiais descartáveis nas dependências da companhia.

Datacenter sustentável: a Yssy com um sistema ecologicamente eficiente com uso de rede passiva ótica e cabeamento 100% reciclável.

“Nós garantimos que com esse primeiro passo, que é a certificação, é possível criar um movimento de conscientização e ação transformadores dentro das organizações. Convidamos a todos os nossos clientes e parceiros a conhecerem a iniciativa e se juntarem a nós nessa corrente. É urgente que as companhias comecem a pensar em seu impacto além do lucro”, encerra Frederico.