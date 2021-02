Cel.Lep retoma as aulas para crianças e adolescentes

Cel.Lep retornou as aulas com crianças (Foto: Divulgação) - (Foto: Programa Inova 360)

O Cel.Lep, uma das principais escolas de idiomas e tecnologia do País, abriu as matrículas para o Kids & Teens Experience, seu programa inovador e disruptivo que desenvolve o aprendizado e aprimoramento das quatro habilidades da língua inglesa (oralidade, compreensão oral, leitura e escrita) associados à exploração de vivências e experiências, ao desenvolvimento de projetos, ao raciocínio lógico e a assuntos relacionados à tecnologia e design, como o desenvolvimento de aplicativos.

O Cel.Lep retoma as aulas presenciais conforme as determinações das autoridades municipais e estaduais, e abriu as matrículas para que os pais possam reservar a vaga para o momento em que a retomada for autorizada. A Escola está totalmente preparada, seguindo todo o protocolo de segurança contra a COVID-19, com salas de aula organizadas e demarcadas para respeitar o distanciamento social; professores com máscaras e face shield o tempo todo; tapete sanitizante na entrada; álcool gel em todos os ambientes; e intervalos escalonados entre as turmas para evitar aglomerações na entrada e saída dos alunos, entre outras medidas.

O programa Kids & Teens está alinhado às demandas de um mundo cada vez mais global e digital. Para as crianças entre 7 e 10 anos, o Cel.Lep oferece o “Kids Experience – Exploring Life in English”, e para o público entre 11 e 14 anos, o “Teens Experience – Experiencing Life in English”, cursos que aprimoram habilidades diversas com tecnologia, respeitando o processo de evolução cognitiva e a maturidade de cada criança, bem como incentiva o desenvolvimento pessoal de cada adolescente por meio de experiências que demonstram a importância de entender o mundo em que vivemos.

“Decidimos proporcionar uma experiência inovadora e disruptiva de uma forma totalmente segura aos alunos, neste momento desafiador. Este novo formato permite ao aluno abordar presencialmente, em inglês, todas as questões que o circundam, dando uma maior e melhor capacitação e ampliando sua desenvoltura no idioma. Ou seja, ele aprenderá inglês de forma comunicativa, a partir de contextos tecnológicos e temas pertinentes a cada faixa etária”, destaca o presidente do Cel.Lep, Alexandre Garcia.

No Kids Experience, os alunos trabalham o inglês com o planejamento e execução de projetos. As aulas estimulam as competências socioemocionais e os alunos aprendem a pensar criticamente e a trabalhar em equipe para resolução de problemas que são relevantes ao contexto onde vivem. Usando o inglês como ferramenta de comunicação, as crianças também passam por novas experiências com temas relacionados à tecnologia. Elas trabalham o pensamento lógico, criam soluções para problemas diversos e desenvolvem protótipos de aplicativos com conceitos de UX (User Experience) como parte do processo.

Vivendo em uma fase de transformações, é fundamental que o adolescente entenda o valor de assuntos como sociedade, civilidade e sustentabilidade. Por isso, no Teens Experience, os alunos são desafiados intelectualmente a usar o pensamento crítico para resolver problemas significativos e relevantes para sua cultura, suas vidas e seu futuro.

Com uma programação de planejamento e execução de projetos, são colocados em pauta os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). Através de uma experiência imersiva 100% em inglês, os adolescentes ainda passam por dinâmicas com assuntos relativos à tecnologia, em que aprofundam o raciocínio lógico e discutem maneiras possíveis de resolução de problemas cotidianos. No curso são trabalhados conceitos como UI (User Interface) para a criação de soluções tecnológicas que complementam os projetos desenvolvidos a cada semestre.

“A língua inglesa será o meio de comunicação para o desenvolvimento de projetos dos mais variadose tecnológicos, e nossa proposta é que os alunos passem por uma experiência semelhante a de um intercâmbio, na qual terão uma vivência maior e mais significativa durante as aulas, com uma carga horária semanal ampliada”, observa a diretora pedagógica do Cel.Lep, Patricia McKay.

Toda a metodologia do ensino de inglês de mais de 53 anos do Cel.Lep permanece sendo aplicada nestes novos cursos. Os alunos utilizam tablets, computadores e material didático, sendo este último desenvolvido por meio da parceria entre o Cel.Lep e a National Geographic Learning, com o objetivo de ampliar a perspectiva de mundo em sala e a preparação dos alunos para os desafios do mundo cada vez mais global e digital. Na prática, os novos cursos terão o dobro da carga horária e contará com uma sala XP (Sala de Experiência), especialmente criada para este fim.

Mais informações pela Central de Atendimento do Cel.Lep no (11) 2388- 0483 ou pelo site www.cellep.com.br.

Sobre o Cel.Lep

O Cel.Lep é uma das principais escolas de idiomas e tecnologia do Brasil, vencedora do prêmio Top Educação em 2019 e 2020, e sua matriz é certificada pelo PEA-UNESCO (Programa de Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Focado em oferecer qualidade no ensino para que seus alunos adquiram fluência em inglês e espanhol, e domínio da linguagem computacional (coding), o Cel.Lep contempla, em seu conteúdo pedagógico, os quatro pilares da UNESCO (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser).

Fundado em 1967, consolidou-se como provedor de ensino multicanal, com atuação nacional, através de soluções educacionais inovadoras e de alta qualidade. Sempre atuou com pioneirismo e inovação em seus mais de 52 anos, sendo a primeira escola de idiomas a adotar laboratórios para o ensino de línguas no País. Possui cursos para crianças a partir de três anos, adolescentes e adultos. Em 2017, adquiriu a MadCode, rede de Escolas de Programação, tornando-se um Learning Center, focado em desenvolver as novas competências do século XXI, por meio do ensino de idiomas e coding.

Em 2018, desenvolveu as Soluções Educacionais intracurriculares de inglês e coding para escolas de Educação Infantil ao Ensino Médio, permitindo, assim, sua expansão nacional. Anualmente, o Cel.Lep atende mais de 20 mil estudantes em suas 85 unidades próprias de rua e dentro de colégios regulares, nos modelos extracurricular, em São Paulo, e intracurricular, nacionalmente.