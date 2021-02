Frente discute inclusão do Ano Novo Chinês no calendário de datas comemorativas brasileiro

A Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional reúne-se nesta quinta-feira (25), às 11 horas, para discutir o Projeto de Lei 300/21, que inclui o Ano Novo Chinês no calendário

brasileiro de datas comemorativas.

O objetivo da proposta é celebrar o Ano Novo Chinês entre os dias entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

A autora da proposta, deputada Clarissa Garotinho (Pros-RJ), afirma que a intenção é “valorizar, integrar as duas nações e divulgar a cultura chinesa em nosso País”.

Foram convidados para participar do evento além de parlamentares, representantes do governo e de entidades e associações chinesas do Brasil.

A reunião poderá ser acompanhada pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.