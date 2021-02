Petrobras tem lucro líquido de quase R$ 60 bilhões no 4º trimestre

A Petrobras teve lucro líquido de R$ 59,9 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, ante R$ 8,15 bilhões no mesmo período de 2019, informou a companhia nesta quarta-feira (24). No entanto, em 2020 completo, a companhia teve um lucro líquido de R$ 7,1 bilhões, queda de 82,3% ante o ano anterior.

Segundo a empresa, o lucro do quarto trimestre ocorreu devido à reversão de impairment em R$ 31 bilhões, ganhos cambiais de R$ 20 bilhões e reversão de gastos passados do plano AMS, em R$ 13,1 bilhões, decorrente da revisão de obrigações futuras da empresa.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou R$ 47 bilhões entre outubro e dezembro, alta de 28,8% ante o mesmo período de 2019.

Troca de comando

Na última sexta-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro anunciou o ex-ministro da Defesa e diretor-geral da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna , como o nome escolhido para assumir a direção-geral da estatal, em substituição a Roberto Castello Branco.