Polícia de Nova York usa robô de quatro pernas para buscar refém

Na última terça-feira (23), moradores do bairro do Bronx puderam acompanhar o Digidog, como um dispositivo de quatro pernas, durante a investigação de uma possível invasão domiciliar. Segundo o New York Post, o robô foi utilizado pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) para subir as escadas de um prédio e buscar um possível refém, mas ninguém foi encontrado.

O Digidog é equipado com câmeras que ajudam os oficiais da polícia a terem imagens da área, e também conta com a Inteligência Artificial para caminhar por conta própria por lugares onde os humanos teriam dificuldade para chegar.

Segundo informações do NYPD, o robô pesa cerca de 31 kg, pode alcançar a velocidade de 5,6 km/h e tem a capacidade até de escalar alguns obstáculos. Além disso, ele pode intermediar uma conversa entre um suspeito para que nenhum policial corra riscos desnecessários.

O Digidog se originou do robô Spot, desenvolvido pela empresa Boston Dynamics, que originalmente tem as cores amarelo e preto. Contudo, ele recebeu uma nova pintura para começar a atuar junto aos policiais da cidade norte-americana.

O dispositivo já foi usado duas outras vezes pelo Departamento de Polícia de Nova York. A primeira foi em outubro de 2020, para procurar um atirador que estaria escondido em um porão após um tiroteio no que aconteceu no Brooklin.

O segundo teste do Digidod foi em dezembro do ano passado. Na ocasião, enquanto dois homens armados mantinham cinco pessoas como reféns em uma casa no Queens, a polícia usou o dispositivo para fazer as negociações e levar comida às pessoas que estavam com os bandidos.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques