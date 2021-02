A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (24) as novas regras as regras para a entrega da declaração do IR 2021 (Imposto de Renda Pessoa Física) e as funcionalidades do Programa da Declaração de IR da Pessoa Física deste ano.

O prazo de entrega será de 1º de março a 30 de abril. Restituição será paga em cinco lotes

São esperadas 32 milhões de declarações mantendo a previsão do ano passado.