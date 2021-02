Ovelha resgatada na Austrália tinha mais de 35 quilos de lã no corpo

Uma ovelha que não era tosquiada há anos eliminou 35,4 quilos de lã após ser resgatada pela organização sem fins lucrativos para animais de criação resgatados Edgar’s Mission Farm Sanctuary, da Austrália *Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Ao que tudo indica, Baraack, como foi nomeado o animal, algum dia já teve um dono. Atualmente, no entanto, a ovelha vivia em uma floresta perto de Lancefield, a cerca de 64 quilômetros do norte de Melbourne

"As ovelhas precisam ser tosquiadas pelo menos uma vez por ano, caso contrário, a lã continua a crescer e crescer, como aconteceu aqui", afirmou Kyle Behrend, do Edgar’s Mission

"Embora seus cascos estivessem em ótimas condições de atropelar as rochas da floresta, ela estava um abaixo do peso e, devido a toda a lã em volta do rosto, mal conseguia enxergar", completou