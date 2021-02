Instituto Butantan lança aplicativo para monitorar casos de covid-19

O Instituto Butantan anunciou o lançamento do aplicativo Global Health Monitor (GHM) para fazer o monitoramento de exames, vacinações, casos suspeitos e exposição ao novo coronavírus.

O app cruza dados de geolocalização de quem pegou a doença nos últimos 14 dias para indicar se há um grande número de casos em uma determinada área. Assim, é possível saber qual o grau de exposição ao vírus e os riscos de contágio.

O aplicativo utiliza uma ferramenta conhecida como contact tracing (rastreamento de contato), que está ligada à plataforma Tainá, que faz a centralização e análise de dados das pessoas testadas.

Outra função do GHM é fazer o acompanhamento clínico do usuário pelo próprio smartphone. A partir de um questionário criado por epidemiologistas do Instituto Butantan, os sintomas da covid-19 serão avaliados e isso pode auxiliar a conter a disseminação do vírus com maior antecedência.

O GHM também pode ser usado para acompanhar o status da carteira de vacinação, uma vez que apresenta um espaço para informar qual vacina já foi tomada, qual o número do lote da dose e quando foi aplicada.

Além disso, o aplicativo possui uma área com notícias recentes relacionadas à pandemia no Brasil, e também um espaço com algumas dicas para se proteger de uma contaminação, como lavar bem as mãos, ficar em ambientes ventilados e evitar contato com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas.

O Global Health Monitor está disponível para downloads na Play Store, loja de apps para smartphones com sistema operacional Android, do Google, e na Apple Store, para produtos da Apple.

