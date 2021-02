Prêmio Laureus divulga concorrentes de 2021

Nesta quarta-feira (24), a organização do Prêmio Laureus anunciou a listas dos finalistas de 2021,da 22ª edição do evento, considerado como o Oscar do Esporte. Os concorrentes, pelas realizações da temporada passada, foram divididos em seis categorias: atleta masculino, atleta feminino, equipe do ano, revelação do ano, retorno do ano e esporte para o bem. A lista não tem brasileiros, mas não faltam personalidades do esporte. Nomes como LeBron James, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, e Naomi Osaka estão na briga pelo troféu.

So many great names, each with a great story! Let's take another look at who's up for the #Laureus21:



???? World Team of the Year

???? Sport for Good Award

???? World Breakthrough of the Year

???? World Comeback of the Year

???? World Sportswoman of the Year

???? World Sportsman of the Year pic.twitter.com/CBpPHFrn4a