Realize operações financeiras sem pagar taxas

Ter uma carteira digital é a maneira mais simples, rápida e fácil de lidar com seu dinheiro - (Foto: Pixabay)

Se até pouco tempo atrás havia necessidade de ter conta em bancos tradicionais para acessar pacotes de vantagens, hoje o cenário está diferente. E bem mais vantajoso. Com o aplicativo KeyPay, realizar operações financeiras deixou de ser uma tarefa burocrática. Agora, a praticidade está ao alcance de todos, com um simples toque na tela do celular.

Seguro e eficiente, o aplicativo exige apenas um cadastro simples. Depois disso, basta desfrutar os benefícios: transferências entre contas KeyPay ou para outros bancos, recargas de celular, pagamentos de boletos de concessionária ou de valores via QR code. Até o empréstimo pessoal pode ser solicitado na plataforma, mas, nesse caso, uma análise de crédito será feita previamente à liberação dos valores.

Baixe o aplicativo KeyPay e aproveite as vantagens da carteira digital

Acessível e gratuita para todos, inclusive para empresas, a conta digital KeyPay oferece serviços opcionais, sobre os quais podem ser aplicadas algumas taxas. Mas a flexibilidade é tanta, que o cliente só paga se utilizar; na maioria delas, o custo é zero. Sem estresse ou complicação, os clientes pessoa física ou jurídica depositam dinheiro por meio de boleto ou cartão de crédito, transferem valores para outras contas dentro do aplicativo ou pagam suas contas com tranquilidade.

Para quem faz vendas, a atividade é toda realizada dentro da plataforma, sem necessidade de comprar uma maquininha de cartão. No app KeyPay, o recebimento cai direto na conta, com saldo digital que fica disponível na hora para o vendedor. Os pagamentos por QR code também são aceitos dentro do aplicativo, que gera o código de maneira simples, na opção “Pagar” do menu.

Basta fazer o download do app na loja de aplicativos do celular, fornecer o nome, CPF ou CNPJ, e-mail, celular e senha. Assim que o cadastro for confirmado, já pode começar a utilizar a ferramenta.

KeyPay, o jeito fácil de pagar e receber. Baixe e aproveite