Nasa escondeu mensagem secreta no paraquedas usado por robô 

Internautas que assistiram ao primeiro vídeo feito pelo rover Perseverance, da Nasa, a agência espacial norte-americana, que pousou na superfície de Marte na última quinta-feira (18), foram capazes de decifrar uma mensagem secreta escondida em código binário no paraquedas que conduziu o veículo até o solo marciano: "Dare mighty things" (em português, "Ouse coisas poderosas"). A frase, atribuída ao ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, é o lema usado pela equipe do Perseverance no Jet Propulsion Laboratory (JPL), da Nasa, em Pasadena, na Califórnia.

O fato veio à tona durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira (22), quando o vídeo foi divulgado, após um padrão distinto de vermelho e branco no interior do paraquedas chamar a atenção de internautas.

O engenheiro de sistemas e líder de entrada, descida e pouso da Missão Mars 2020 Perseverance, Allan Chen, confirmou, então, que, de fato, havia uma mensagem secreta escondida no paraquedas, e, em seguida, desafiou o púlbico a decifrá-la — feito que, surpreendentemente, foi alcançado apenas seis horas após a divulgação do vídeo.

"Parece que a Internet decifrou o código em cerca de 6 horas! Oh, Internet, há algo que você não pode fazer?", tuitou o engenheiro-chefe do Perseverance, Adam Steltzner.

"Além de possibilitar uma ciência incrível, esperamos que nossos esforços em nossa engenharia possam inspirar outros", afirmou Chen. "Às vezes, deixamos mensagens em nosso trabalho para que outras pessoas as encontrem com esse propósito, então convidamos todos vocês a experimentarem e mostrarem seu trabalho."

