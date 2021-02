Estúdio News deste sábado debate a recuperação do turismo 

Estúdio News deste sábado (27), conversa com Manoel Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional e Leonel Dias de Andrade Neto, Presidente da CVC Corp para falar sobre a situação atual do turismo no Brasil, um dos setores mais abalados financeiramente devido a pandemia.

Segundo os entrevistados, a retomada vem acontecendo gradualmente no setor, porém demora um pouco a se estabilizar. “Hoje, a hotelaria tem uma ocupação de menos de 50%. Precisamos sim ter uma ocupação em média de 60% para pagar os custos, impostos, insumos e colaboradores, menos que isso é prejuízo total para hotelaria brasileira”, afirma Manoel Linhares.

A Organização Mundial do Turismo tem uma perspectiva da melhora para final de 2021 e, em algumas áreas, até 2022. Leonel compartilha dessa opinião e acrescenta: “ Retroagimos muito, mas eu também não tenho nenhuma dúvida de este é um setor que não vai parar de crescer. A medida que a vacinação chegar e as pessoas se sentirem imunizadas, a demanda vai explodir muito forte porque as pessoas estão ávidas para viajar e voltar à vida normal. Além disso, as grandes empresas, assim como nós, e as grandes empresas do setor, companhias aéreas, grandes redes hoteleiras, essas sempre têm uma capacidade de absorver e receber investimentos privados”.

No entanto, ambos acreditam na condição de competição do turismo interno com o turismo externo, tão logo se tenha a abertura do capital aéreo e dos vistos.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.