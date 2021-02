Bolsonaro e Pazuello vão ao Acre entregar 21,9 mil doses de vacinas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegaram ao Acre na manhã desta quarta-feira (24) para entregar 21,9 mil doses de vacina contra a covid-19 (8,4 mil da CoronaVac, Instituto Butantan, e 13,5 mil da AstraZeneca).

O Acre integra o chamado Fundo Estratégico para a Região Norte, criado pelo governo federal para entregar doses extras de imunizantes aos Estados em pior situação no combate à pandemia.

O fundo fica com 5% de todas as vacinas que chegam ou são produzidas no país. O restante vai para todos os 27 entes federativos, incluindo os Estados da Região Norte novamente.

Bolsonaro e Pazuello, que fizeram a viagem à capital Rio Branco ao lado do senador acriano Marcio Bittar (MDB) também vão tratar no Acre do avanço da dengue e das enchentes que vêm afetando a região.

Estão previstos sobrevoos sobre as regiões alagadas nesta quarta, com o objetivo de o presdiente ver detalhes da situação local.

Com o novo lote da CoronaVac e da AstraZeneca, o Acre terá 10% das doses do Fundo Estratégico, o Amazonas fica com 70% do total e o Pará, com 20%.