Comissão de Orçamento define os nomes dos 16 relatores setoriais da despesa

A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputada Flávia Arruda (PL-DF), e as lideranças partidárias definiram nesta terça-feira (23) os nomes

para as 16 relatorias setoriais da despesa na proposta orçamentária para 2021.

“Demos um passo importante nos trabalhos da CMO com a definição dos

relatores setoriais. Temos o entendimento do tamanho do desafio, mas seguimos comprometidos com o País”, disse Flávia Arruda.

O cronograma prevê a análise do Orçamento (PLN 28/20) no dia 24 de março,

em sessão conjunta de deputados e senadores no Congresso Nacional. O texto

está atrasado – pela Constituição, deveria ter sido aprovado em dezembro.

Lista completa

A relatoria-geral da proposta de Orçamento para 2021 está a cargo do senador

Marcio Bittar (MDB-AC), e o deputado Beto Pereira (PSDB-MS) será o relator da

receita. Auxiliarão Bittar os 16 relatores setoriais definidos nesta terça-feira:

Agricultura: deputado Fábio Reis (MDB-SE);

Cidadania e Esporte: senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA);

Ciência & Tecnologia e Comunicações: deputado Silas Câmara

(Republicanos-AM);

(Republicanos-AM); Defesa: senador Sérgio Petecão (PSD-AC);

Desenvolvimento Regional: senador Confúcio Moura (MDB-RO);

Economia: deputado Felipe Carreras (PSB-PE);

Educação: deputado Zé Vitor (PL-MG);

Infraestrutura: deputada Margarete Coelho (PP-PI);

Justiça e Segurança Pública: senador Plínio Valério (PSDB-AM);

Meio Ambiente: deputado Nilto Tatto (PT-SP);

Minas e Energia: senadora Zenaide Maia (Pros-RN);

Mulheres, Família e Direitos Humanos: deputado Fábio Henrique (PDT-

SE);

SE); Poderes: deputado Leur Lomanto Júnior (DEM-BA);

Presidência e Relações Exteriores: senador Marcos Rogério (DEM-RO);

Saúde: deputada Aline Sleutjes (PSL-PR); e

Turismo e Cultura: deputada Júlio Cesar (PSD-PI).

Outros confirmados

O coordenador do Comitê Permanente de Admissibilidade de Emendas (CAE)

será o deputado Lucas Vergilio (Solidariedade-GO). Pelas regras, os pareceres não podem ser votados pela CMO sem aprovação prévia de relatório do CAE.

O deputado Ruy Carneiro (PSDB-PB) coordenará o Comitê de Avaliação das

Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves

(COI). O colegiado orienta sobre a continuidade ou não dessas ações.