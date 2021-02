Convidados, Catar e Austrália desistem da Copa América deste ano

As federações de Catar e Austrália anunciaram nesta terça-feira (23) que as respectivas seleções não disputarão a edição deste ano da Copa América, que será realizada entre os dias 11 de junho e 10 de julho na Colômbia e na Argentina. Em notas oficiais, as entidades justificaram a decisão pela Confederação Asiática de Futebol (AFC, sigla em inglês) adiar jogos das eliminatórias conjuntas para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa da Ásia de 2023 por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A AFC comunicou na última sexta-feira (19) que transferiu a rodada de 25 e 30 de março, válidas pelas eliminatórias, para o período de 31 de maio a 15 de junho, que engloba justamente o início da Copa América. Segundo nota da confederação asiática, as restrições para viagens e a quarentena obrigatória em alguns países, em razão da pandemia, levaram ao adiamento dos jogos.

“Em nome da comunidade futebolística australiana, agradeço à Conmebol [Confederação Sul-Americana de Futebol] pelo convite e o contínuo diálogo ao longo do último ano. Participar de uma competição tão prestigiada e vivenciar a cultura de futebol da América do Sul seria incrível para nossos jogadores, comissão técnica e torcedores”, afirmou o chefe executivo da federação da Austrália, James Johnsson, em nota divulgada no site oficial da entidade.

Seria a primeira participação australiana na história da Copa América. Já o Catar esteve presente na edição de 2019, no Brasil, onde empatou com o Paraguai (2 a 2) no Maracanã e foi superado pela Colômbia (1 a 0) no Morumbi e pela Argentina (2 a 0) na Arena do Grêmio, caindo na primeira fase.

A edição deste ano da competição reuniria 12 seleções, sendo as dez filiadas à Conmebol e as duas nações convidadas. O Catar estava no Grupo B, com sede na Colômbia, o mesmo do Brasil, e enfrentaria a equipe de Tite na terceira rodada, em Barranquilla. A Austrália constava no Grupo A, que será disputado na Argentina. A confederação sul-americana ainda não se pronunciou sobre a desistência dos países da AFC.