Novo líder do PT destaca retomada do auxílio emergencial e vacinação contra Covid-19 como prioridades

Bohn Gass discursou no Plenário sobre as prioridades do partido - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O novo líder do PT na Câmara, deputado Bohn Gass (PT-RS), afirmou que entre os pontos prioritários da atuação da bancada ao longo deste ano está a retomada imediata do auxílio emergencial, a vacinação contra a Covid-19 de toda a população brasileira e o reforço do papel das estatais no desenvolvimento nacional.

Em discurso no Plenário, ele citou também a ampliação do Bolsa Família; a volta do Programa Minha Casa, Minha Vida; a defesa do meio ambiente e da soberania nacional, a taxação das grandes fortunas e a implementação de um Plano De Reconstrução Nacional, proposta formulada pelo partido.

“Enquanto houver um irmão, ou uma irmã passando fome, todo o povo brasileiro pode ter a certeza: o PT estará lutando para que isso não mais aconteça”, disse. “O PT nasceu para lutar pela dignidade humana. Por comida na mesa, teto para morar, trabalho para gerar renda, e acesso à educação e à saúde pública", completou.

Cortes

Bohn Gass defendeu a retomada do auxílio emergencial, mas criticou a chamada PEC Emergencial (PEC 186/19, em discussão no Senado), que cria mecanismos de ajuste fiscal para União, estados e municípios. Ele informou que o partido será contra a proposta se o governo vincular o corte de investimentos em saúde e educação à prorrogação por "alguns poucos meses" do auxílio emergencial..

Bohn Gass assumiu o cargo nesta terça-feira (23), no lugar de Enio Verri (PT-PR), que foi líder da bancada do PT do final de 2019 até agora. O deputado está em seu terceiro mandato e já ocupava a vice-liderança do partido.