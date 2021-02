Deputados aprovam texto-base de MP que facilita compra de vacinas

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da Medida Provisória 1026/20, que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à vacinação contra a Covid-19. De acordo com o parecer do relator, deputado Pedro Westphalen (PP-RS), os estados e os municípios poderão comprar e aplicar as vacinas se a União não adquirir doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no plano de vacinação.

Os deputados começam agora a analisar os destaques apresentados pelos partidos com a intenção de fazer mudanças no texto.

