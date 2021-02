Guia traz orientações para a gestão dos novos prefeitos

O ministro chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, no lançamento do guia - (Foto: Reprodução/TV Brasil)

A Secretaria de Governo da Presidência da República lançou nesta desta terça-feira (23) o Guia do Novo Prefeito + Brasil – Os 100 Primeiros Dias de Gestão Municipal. A plataforma apresenta um conjunto de orientações e ferramentas para que prefeitos e prefeitas realizem da melhor forma os seus primeiros 100 dias de gestão.

"Nós chefes do executivo somos privilegiados por termos a possibilidade de mudar a vida de muita gente, que no Brasil começa no município", disse o presidente Jair Bolsonaro, no evento de lançamento nesta terça-feira, no Palácio do Planalto.

"Esse evento foi totalmente inspirado muma pessoa que conheço há 20 anos, o ministro José Auguto Nardes, do Tribunal de Contas da União, incasável batalhador dessa causa da gerência dos municípios. Ele sempre mostrou essa necessidade e foi a pessoa que nos deu o norte nessa missão de apresentar para os prefeitos esse verdadeiro manual", afirmou Bolsonaro.

Na cerimônia de lançamento, estavam presentes todos os ministro e o presidente fez questão de citar a importância de contar com pessoas de confiança na gestão, principalmente no momento difícil durante a pandemia de coronavírus. Ele destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes, "por ser o homem que decide a finança do governo, que tem amigos e opositores, mas a todos tratou com galhardia".

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, responsável pelo guia, afirmou que, ao orientar sua equipe para a realização dessa nova ferramenta, pediu para que eles se colocassem no lugar de uma pessoa que nunca foi prefeito, para ajudar a planejar a condução do mandato.

Para falar sobre a importância do executivo municipal, ele citou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (MDB-RJ), durante a Olimpíada. "Se não fosse a determinação do prefeito na época, Eduardo Paes, nossa Olimpíada não sairia", afirmou.

"Mas o que eu posso passar aos prefeitos, é para que os senhores sigam como o nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem a franqueza de dizer o que pensa, sem querer agradar a imprensa, perspicácia tão diferenciada, além de um coração humano, transparência nos seus atos, fé no Brasil, patriotismo e comprometimento com a democraica e liberdade. Sinto orgulho de ser seu ministro, presidente", finalizou seu discurso.

Parceria

Mais de 3.200 prefeitos estão em seu primeiro mandato e vieram da iniciativa privada, sem ter contato com a administração pública. "O guia oferece os primeiros passos para planejar a gestão, porque os primeiros dias são considerados cruciais para o desenvolvimento do mandato. Teremos também o guia de 200 dias de mandato e outro sobre um ano de gestão", disse a secretária especial dos Assuntos Federativos, Deborah Arôxa.

O guia, produzido em parceria com o Sebrae, é divido em quatro eixos temáticos: Governança, Finanças, Social e Território. Nos conteúdos, que estão disponíveis no site da Secretaria de Governo, estão questões como montagem da equipe de governo, preparação dos novos secretários, possíveis fontes de financiamento, prestação de contas e redes de contatos.

A plataforma também delineia um cronograma ideal a ser cumprido nos primeiros 100 dias dos mandatos dos prefeitos, com dicas e as explicações das medidas administrativas indicadas para os gestores neste período.

Além das aulas em vídeo e em textos, os prefeitos são convidados a se cadastrarem na rede de Prefeitos+Brasil, onde poderão ter contato mais próximo com as equipes do governo.