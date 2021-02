Batalha das Startups anuncia final entre IsGame e Apreço nesta quinta

O Programa Inova360, transmitido de segunda a sexta às 23h45 na Record News, exibe nesta quinta-feira (25) a grande final do reality show Batalha das Startups. A disputa será entre Apreço, um aplicativo para precificar produtos de artesanato, liderado por Fabielle de Souza Bacelar, e a IsGame e seu aplicativo para ativar o cérebro do público 60+, por meio de games, que tem Fábio Ota como CEO. A grande campeã leva um prêmio de R$ 1 milhão em mídia para tracionar seu negócio e o título de “Startup Mais Promissora do Brasil”.

Para garantir as vagas na grande final, as duas startups tiveram que vencer em suas respectivas categorias de negócios: Apreço em RetailTech e Isgame em HealthThech. O terceiro lugar, já anunciado, ficou com a MemoPay, uma FinTech que desenvolveu uma maquininha de cartão que oferece também um sistema de gestão empresarial para pequenos negócios.

As melhores Techs por categoria

Além de RetailTech, HealthTech e FinTech, o reality show teve startups vencedoras em outras cinco categorias, na fase de oitavas de final. Conexões Games saiu vitoriosa em SportsTech, ONELADY em FemTech, Trucker do Agro em AgroTech, Vibook em BlockTech e Bravus Music em EduTech.

“Foi uma grande oportunidade para validarmos nossos direcionamentos. Tivemos ótimas mentorias que nos ajudaram, principalmente, a apresentar melhor nosso negócio para o público”, afirma o CEO da IsGame, sobre sua participação no Batalha das Startups. “Aparecer em rede nacional faz toda a diferença. Isso traz credibilidade, autoridade e também nos ajuda a sermos conhecidos por quem realmente precisa de nós. O programa está nos dando o que precisamos para que nosso mercado seja valorizado, que é a visibilidade”, diz a CEO da Apreço.

Todas as campeãs por categoria já garantiram um prêmio de R$ 1 milhão em serviços de aceleração no InovaHub, aceleradora criada especialmente para acelerar as vencedoras do reality show, e outros novos negócios do mercado.

Modelo inovador: campeãs serão aceleradas

A aceleração das campeãs tem início na próxima segunda-feira no InovaHub, fruto de uma parceria do programa Inova360, idealizador do Batalha das Startups com a Bertha Capital, empresa de Corporate Venture Capital (CVC). O novo hub do mercado vai aliar educação empreendedora, metodologia exclusiva e mentoria por parte de grandes executivos e empreendedores de sucesso.

“Empreender no Brasil é uma batalha, mas com o apoio adequado é possível realizar grandes sonhos. Para nós acelerar startups, empoderar negócios e atrair investidores fortalece todo o ecossistema de inovação”, afirma Reginaldo Pereira, um dos sócios do InovaHub, apresentador e idealizador do programa Batalha das Startups e do Inova360.

“Criamos um modelo de negócio inédito que vai muito além de encontrar startups promissoras. Também nos tornamos sócios, colaborando ativamente na jornada de crescimento e evolução de cada negócio, oferecendo aceleração, mentoria, espaço de mídia para divulgação dos negócios, conexões importantes e possibilidade real de aporte financeiro”, finaliza.

A jornada do Batalha das Startups

No ar desde outubro do ano passado, o reality show Batalha das Startups teve duas fases distintas: a classificatória chamada de Qualifying, onde as startups receberam mentoria, passaram por um sparring tendo seus pitchs testados, até saírem selecionadas para a segunda etapa, a de batalha entre startups de suas próprias categorias e, depois, entre segmentos de negócios diferentes.