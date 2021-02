Reunião do Conselho de Ética é transferida para quarta-feira

A reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que iniciaria a análise do processo contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), por quebra de decoro parlamentar, foi remarcada para quarta-feira (24). A reunião do colegiado precisou ser encerrada por causa do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara.

Silveira é acusado de agressões verbais e de incitar violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além de exaltar o AI-5, instrumento de repressão usado durante a ditadura militar, que fechou o Congresso e cassou mandatos de juízes e parlamentares.

O deputado está preso desde o dia 16 por ordem do STF, decisão confirmada pelo plenário da Câmara na última sexta-feira.

