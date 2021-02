BRs 429 e 319 - Expedito Neto ao lado de Jair Bolsonaro garante melhorias para rodovias federais em Rondônia

BRs 429 e 319 receberão recursos federais para melhorar a trafegabilidade. Deputado federal gravou vídeo ao lado do presidente da República.

Um vídeo começou a circular nas redes sociais, mostrando o deputado federal Expedito Neto (PSD), ao lado do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), falando diretamente a população de todo o Estado de Rondônia, mas com ênfase para os municípios de Porto Velho – capital – e, Alvorada do Oeste na Região Central.

No vídeo, o deputado federal Expedito Neto recebe garantias de uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao Estado, com data ainda a ser agendada e que recursos financeiros serão liberados para investimentos em melhorias na BR-429, que liga a BR-364 aos municípios do Vale do Guaporé, passando pelo município de Alvorada, um dos mais antigos e mais importantes municípios no eixo da 429.

Jair Bolsonaro destaca a atuação do congressista e promete a visita, salientando a presença de Expedito Neto. Veja o vídeo abaixo: