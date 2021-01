Laerte vai para a UTI de SP após diagnóstico de Covid-19

Estado é referência nacional no combate à covid-19, mas o número de leitos vagos está cada vez menor.

URGENTE - Governador de RO anuncia remoção de pacientes para hospitais do Governo Federal

Coronavírus - Há 4 dias URGENTE - Governador de RO anuncia remoção de pacientes para hospitais do Governo Federal Estado é referência nacional no combate à covid-19, mas o número de leitos vagos está cada vez menor.

3