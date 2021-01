País tem ao menos 77 concursos com inscrições abertas para mais de 11,3 mil vagas

Só na Polícia Militar de São Paulo são oferecidas 2,7 mil vagas, para homens e mulheres. Já os salários chegam a R$ 33.689,10 no Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Na esfera federal, o principal concurso em aberto é o da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) para formação de cadastro reserva para contratação de novos funcionários no Distrito Federal e em diversas cidades do Sudeste do país. Os salários podem chegar a R$ 5.331,47. As inscrições podem ser feitas até 18 de fevereiro e a aplicação das provas está prevista para 11 de abril.