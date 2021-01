Alvorada do Oeste - Prefeito Vanderlei Tecchio ouve demandas de produtores de café

O Prefeito de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, Vanderlei Tecchio esteve hoje (13) com produtores rurais de café. Ele visitou propriedades rurais da região da linha 64 e ouviu as demandas dos agricultores.

Vanderlei iniciou o mandato acompanhando de perto as frentes de serviço e tem estado junto a população para ouvir as principais necessidades do município. Tão logo quando anunciou seu secretariado, vem acompanhando de perto e buscado estratégias para implementar ações voltadas à solução de problemas de cada setor.

Hoje Vanderlei visitou produtores rurais da linha 64 e esteve com a família dos “baianos”, pioneiros no cultivo de café clonal no município. Os baianos são referência estadual na cafeicultura, não somente pela grande área plantada, mas por conseguir produtividade acima da média no estado e por agregar quatro famílias principais, filhos e netos em torno da agricultura familiar.

Para o Senhor Antônio Alves Sobrinho, um dos quatro patriarcas das famílias principais do grupo, demonstrou gratidão e entusiasmo com a visita de Vanderlei, com o ato de ser ouvido e poder ajudar o executivo de Alvorada, com sua experiência e pedidos para a agricultura familiar.

Seguindo sua agenda, Vanderlei receberá no próximo sábado (16) o Secretário Estadual de Desenvolvimento Ambiental, Marcílio Leite Lopes. O encontro visa o licenciamento das Estações de Tratamento de Água do município e demais pautas relativas ao meio ambiente.