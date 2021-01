Alvorada do Oeste - Prefeito e Vereadores tomam posse

O novo prefeito de Alvorada do Oeste (RO), Vanderlei Tecchio (Partido Verde), sua Vice, Katiana Katiana Gomes Moraes, tomaram posse nesta sexta-feira (1º). Além deles, 11 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024. A cerimônia que foi restrita ao público, começou por volta das 9h e foi transmitida na internet, por conta da pandemia do novo coronavírus. O AlvoNotícias transmitiu ao vivo, veja.

A Vereadora mais velha da casa, Nelci Verdan presidiu a sessão que elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal em 2021.

O vereador Aldemiro Leandro Pereira Toste, "Demizinho" (PSD) foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste para o ano de 2021 e 2022, pela primeira vez em sua carreira como parlamentar. Ele está no segundo mandato consecutivo como vereador do município.

O vereador Diego Uesllei de Souza (PODE) foi eleito vice-presidente, e Max Altamirando Araújo de Queiroz (PT) comandará a 1ª Secretaria, e Antonio Moreira Ribeiro (PODE) a 2ª Secretaria.

Os vereadores empossados foram:

Max Altamirando Araújo de Queiroz (PT) - 355 votos

Marcos Paulo Ferreira (PODE) - 327 votos

Antonio Moreira Ribeiro (PODE)- 301 votos

Adãozinho Moura dos Santos (PODE)- 300 votos

Uelinton de Oliveira Rosa (PV) - 282 votos

Aldemiro Leandro Pereira Toste (PSD) - 277 votos

Mailson de Oliveira (DEM) - 267 votos

Nelci Almeida da Costa (PP) - 261 votos

Diego Uesllei de Souza (PODE) - 217 votos

Ederson da Silva Araujo (DEM) - 212 votos

Aldione de Andrade Santos (PV) - 206 votos

Veja como discursou o novo chefe do Executivo.

Cumprimento a todos os presentes, e a todos que nos assistem, com um cordial bom dia.

Agradeço primeiramente a Deus por este momento que estamos vivendo e peço a Ele sempre a proteção, a sabedoria e saúde do corpo e de alma. Obrigado meu Deus!

Por mais que tivesse o dom de prever alguma coisa, jamais poderia imaginar-me neste momento, em uma solenidade de posse para tornar-me, legitimamente, prefeito de Alvorada, minha cidade tão amada!

Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, e dono de nossas vidas me conduziu até aqui, através do voto popular.

Refletindo e analisando este trajeto, identifico alguns pilares de sustentação e resultado de meu caminho: estou aqui pelos valores que carrego e que trago de berço, dados por minha família simples, humilde e de inegável virtude moral e ética.

De forma impreterível sempre, juntamente com minha família seguimos os valores cristãos, e sempre alimentamos nossa fé em cristo, seguindo assiduamente a Igreja Católica, e de forma respeitosa, respeitando todos os outros seguimentos religiosos.

Continuando com esta reflexão, ressalto que em minha história de vida não faltaram o labor do trabalho e a importância do estudo desde a tenra idade, pois meu pai, logo cedo, me mostrou que esse era o único caminho, para uma pessoa honesta e do bem, chegar a algum lugar.

Por onde passei deixei uma história bonita, pois! Os fundamentos da competência, da honestidade e da probidade, sempre foram naturais da minha índole.

Disputar o pleito eleitoral foi um projeto ousado, e desafiador! Mas tive a grata sorte de ter pessoas da alta mais competência na Coordenação de campanha; O Coordenador Geral de Campanha, o professor Sampaio, o coordenador jurídico Dr. Silvio, os coordenares de Mídia – Adam e William Alcantara, Caio, Jéssica e Júnior da Emater, o Coordenador de controle de material e pessoal Valdecir, o diretório Municipal, e a participação forte de Cesar Timóteo e Leandro Solto, e meu amigo particular, o Deputado Luizinho Goebel, que abraçou a causa comigo, do trabalho dedicado e apaixonado de nossos famosos “formiguinhas” e nossos colaboradores.

Nosso slogan de campanha `HONESTIDADE E COMPETÊNCIA´, representa nossa proposta de governo, pois são duas virtudes indissociáveis para uma efetiva governança pública.

A honestidade, a transparência, e a Gestão participativa sempre prevaleceram em nosso governo, pois! São fundamentos consolidatórios da boa pratica administrativa.

As estruturas administrativas terão a devida autonomia para desempenhar aquilo que fora planejado, com critérios, imputação de mais responsabilidade em cada pasta, cercada de mecanismos de controles mais eficientes. A autonomia de gestão será vivida na prática, porém as cobranças serão muito mais enérgicas. Só assim poderemos entregar mais resultados ao nosso povo.

Trabalharemos com total dedicação, usando dos melhores instrumentos de gestão, capacitaremos nossos servidores para melhor desempenho laboral, trabalharemos com rigoroso planejamento, e projetos de curto, médio e longo prazo, com vistas a tornar Alvorada, Cidade referência em administração pública.

Neste sentido, direciono minha gratidão a todos os Candidatos e Candidatas da Coligação que disputaram uma vaga para o legislativo municipal, e, de forma especial a Vice-Prefeita Katiana que foi fundamental para integração de nosso projeto. Pessoas comprometidas com nossos valores, uma equipe que realmente fez toda diferença nesta caminhada e que sempre estarão à frente quando o assunto que estiver na pauta tenha interesse público.

A administração precisa de vocês, precisamos mais do que fazer política e administrar, preparar sempre novos sucessores para cuidar de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país. tranquilos, continuaremos dando todo esforço necessário de nosso potencial em prol desta causa chamada Alvorada. Obrigado por tudo!

A vocês que vieram aqui hoje, Deus lhes pague e abençoe por estarem aqui dividindo conosco este momento histórico. Abraço fraterno e feliz Ano Novo a todos.

In memorian, agradeço a meu pai, meu maior inspirador. Obrigado, Silvia, minha esposa, meus filhos, e minha querida mãe e irmãos. E de forma especial ao povo que me conduziu a Prefeito através do voto popular. Externo toda minha gratidão e apreço ao povo de Alvorada.

Vamos ao trabalho! Viva Alvorada! E Que Deus nos abençoe!