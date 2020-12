Alvorada do Oeste - Posse de prefeito e vereadores será restrita a convidados por conta da Covid-19

A tradicional "cerimônia de posse" do prefeito de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, Vanderlei Tecchio (PV), sua vice Katiana Gomes Moraes, e os 11 vereadores eleitos pela população, será restrita ao público por conta da pandemia de Covid-19. As posses serão transmitidas ao vivo no Facebook e no YouTube.

O evento acontecerá no dia 1º de janeiro de 2021, às 09h, na Escola Santa Ana.

De acordo com e executivo, o público será formado apenas por familiares dos eleitos e profissionais da imprensa credenciados, e será adotando o protocolo recomendado pela Secretaria Municipal de Saúde, para prevenção ao novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, Rondônia registrou mais de 1200 novos casos e 13 mortes. A decisão do executivo municipal visa a prevenção e cuidado com os munícipes, ante ao avanço da doença.

A diplomação aconteceu no último dia 16, durante uma videoconferência. Vereadores eleitos, suplentes e o Prefeito e vice-prefeita de Urupá também participaram da cerimônia que os habilitaram a exercerem seus cargos.