Distribuidora de gás líder de vendas em Cacoal será inaugurada em Alvorada do Oeste

A Vale Gás, representante exclusiva da Bandeira Liquigás/Petrobrás, irá inaugurar no próximo sábado (12) um depósito gás e água, em Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia. Empresa anunciou “Promoção de inauguração” com preços abaixo do mercado local e sem taxas de entrega.

O gás da Liquigás é popularmente conhecido por durar mais, sendo que os recipientes/botijas passam por um rigoroso controle de segurança e são testados, aprovados e lacrados para receber a garantia de peso certo.

De acordo com o fabricante, as botijas de gás são equipadas com um item de segurança na válvula, eles explicam que o miolo é formado por uma liga de bismuto, estanho e outros sete metais. Se esse material for aquecido por algum agente externo e atingir 70° C, se funde e fica no estado pastoso, escorrendo para dentro do botijão. Isso facilita a saída do gás e evita à possibilidade de explosão.

O Depósito Vale Gás chega em um bom momento em Alvorada, e, reforça o fornecimento de gás de cozinha e também de água mineral. Com a chegada da empresa, suas promoções e políticas de preços o consumidor ganha um grande aliado para driblar os recentes reajustes de preço anunciados pela indústria de gás.

O gás de cozinha vem sofrendo diversos reajustes e já acumula média de variação de 21,9%, ou seja, R$ 6,08 por botija.