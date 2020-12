Rondônia - UTIs de 5 hospitais chegam a 100% da lotação para pacientes com Covid-19

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública de saúde destinados a pacientes com Covid-19 de cinco hospitais de Rondônia chegaram a 100% da lotação, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) na última sexta-feira (4).

Ao todo, 113 pessoas estão internadas na UTI com Covid no estado. Dessas, 65 estão em Porto Velho, 27 em Cacoal, 9 em Ariquemes, 6 em Ji-Paraná, e 2 em Vilhena. Estão com lotação máxima as unidades de saúde:



Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - Porto Velho

Samar - Porto Velho

Assistência Médica Intensiva - Porto Velho

Hospital Urgência e Emergência - Cacoal

Hospital Cândido Rondon - Ji-Paraná



O Cemetron, em Porto Velho, e o Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, em Jaru, têm um leito de UTI disponível, cada.



Leitos em Ji-Paraná



Dez leitos de UTI foram liberados para Ji-Paraná pelo Ministério da Saúde e cinco entraram em operação na última sexta-feira (4). No entanto, em menos de 24 horas, quatro leitos foram ocupados, e segundo o diretor do Hospital Municipal, a estimativa é que até o final deste sábado (5) todos eles estejam ocupados.



Covid-19 em Rondônia



Em todo o estado já foram diagnosticadas mais de 82 mil pessoas com o novo coronavírus desde o início da pandemia. Dessas, 1.589 morreram em decorrência da doença, sendo 836 somente em Porto Velho.

Julho foi o mês com o maior número de casos diagnosticados, e desde então a quantidade de novos casos diários vinha diminuindo. No entanto, no mês de novembro os números voltaram a subir, com quase três mil pacientes que o mês anterior. A média de casos ativos também cresceu, chegando a apresentar um aumento de 13% entre outubro e novembro.