Você sabe o que é IMEI?

Alguma vez você ouviu falar do IMEI? Então, esta é a sigla de International Mobile Equipment Identity, que é a identidade internacional de um equipamento móvel. Ou seja, é a identidade de seu celular. Assim, o IMEI é uma impressão digital do seu celular composta por uma sequência de números e caracteres especiais, que é específica de cada aparelho.

Mas para quê serve o IMEI?

Então, se você perder seu celular ou ele for roubado ou furtado, esta sequência de números pode ser extremamente útil. Isso porque mesmo que você não consiga encontrar seu celular, é possível bloqueá-lo com a operadora. Desse modo, todas as funções que dependem da operadora, como utilizar a internet e fazer ligações ficarão indisponíveis. Assim, seu celular será inutilizado.

O que fazer caso meu celular tenha sido furtado ou roubado?

Caso seu celular seja furtado ou roubado é interessante realizar um boletim de ocorrência e entrar em contato com a operadora para que ela bloqueie as funções citadas acima. Lembramos, no entanto, que existe uma diferença entre roubo e furto.

O roubo é um crime no qual deve existir ameaça à sua integridade física, enquanto o furto não possui essa ameaça. Por isso, a pena para o roubo é maior que a pena para furto.

Como saber se meu celular é fruto de furto ou roubo?

Então, existe um número na caixa do seu celular e atrás da bateria dele que devem ser iguais. Além disso, caso você disque *#06# o número que aparece no momento em que você liga deve ficar igual ao que aparece na caixa e na bateria. Caso não seja assim, o seu celular pode ser fruto de contrabando.