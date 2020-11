Alvorada - Escola promove concurso de fotografia amadora

A Escola Joaquim Xavier de Oliveira, de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, desenvolveu nesse período de pandemia, diversos projetos envolvendo a família, com o objetivo de promover a aprendizagem, estreitar ainda mais os laços familiares e proporcionar momentos de descontração no ambiente familiar.

O projeto mais recente ainda em desenvolvimento pela escola envolve a fotografia. Durante a realização deste projeto, os alunos tiveram a oportunidade de aprender os diversos aspectos da fotografia e ainda mais, de pratica-la!

Também está acontecendo o “1º concurso de fotografia amadora da Escola Joaquim Xavier” que terá premiação para os 1º, 2º e 3º colocados e, pra os professores orientadores dos trabalhos premiados!!!

Este concurso terá participação ativa da comunidade escolar, pois será ela que fará a escolha da melhor foto capturada pelos alunos da escola.

Keila e Adriana, Diretoras da Escola, agradecem profundamente os parceiros deste projeto: Gabriel Francelino, Fotógrafo Luz Júnior, Rodrigo Roberto e Coordenadora Regional Rosângela Marum, por sua contribuição pois “só com o apoio dos parceiros compromissados com a educação é possível desenvolver um trabalho diferenciado” afirmam. Mas destacam também a relevância do trabalho incansável dos professores, pois sem os mesmos, nenhum trabalho seria possível!

Premiação inclui curso completo de edição profissional de fotografia.

A diretoria ressaltamos ainda, a participação dos alunos, que deram um verdadeiro show em todos os projetos!

Pedimos, para os alunos continuarem participando e realizando as atividades pois o ano letivo ainda não terminou. Pontua a Diretora Keila.