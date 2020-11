Candidato a vereador flagrado estuprando cadela em Goiás é achado morto em Araguari

Conforme a PM, o candidato, 54 anos, tirou a própria vida no sábado (7). Ele foi encontrado enforcado em uma árvore, em um terreno na Rua Caiapó, Bairro Bosque. Consta na ocorrência que a vítima deixou uma carta pedindo perdão às filhas, amigos e a Deus.

A Polícia Civil de Goiás disse que no dia anterior a morte, o homem esteve em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade solicitando tratamento médico e depois procurou a polícia para registrar perda de documentos.

Cerca de uma semana antes, Sandoval Leão foi denunciado por maus-tratos ao ser filmado estuprando uma cadela dentro de casa, de acordo com a Polícia Civil. Após o crime, ele fugiu.

Segundo apurado pelo G1, o homem foi denunciado pelo dono da casa em que alugava, que também é tutor da cadela. Conforme os investigadores, a filha do proprietário do imóvel flagrou o crime e chamou o pai. Ele foi até a quitinete e filmou o estupro.

“O homem disse que depois que fez o vídeo chegou a gritar com o candidato, agredi-lo, mas a denúncia na polícia foi feita apenas na terça-feira, quando não tinha mais o flagrante. Ouvimos relatos de que ele também foi agredido na quarta-feira devido à repercussão do vídeo e saiu da cidade”, disse o delegado Gustavo Ferreira.

O presidente do diretório municipal do PT, Ciro Tomé Pereira, informou que Sandoval Leão foi expulso do partido e foi pedido o cancelamento da candidatura dele diante dos fatos.