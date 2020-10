ELEIÇÕES 2020 EM ALVORADA DO OESTE - QUEM LIDERA PESQUISA DE OPINIÃO?

Eleitores de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, escolherão no próximo dia 15 de novembro o Prefeito e seus Vereadores.

Para prever os ânimos nas urnas, algumas pesquisas são realizadas, sendo perguntado aos eleitores em quem eles pretendem votar. Veja o que diz última pesquisa realizada:

Quem lidera a disputa em Alvorada do Oeste?

Vanderlei Casa Bela lidera a disputa, com grande diferença do segundo colocado Jair PM, seguido pelo ex-prefeito Raniery. Outro fator importante levantado, foi o número de indecisos, que chega a ser maior que a intenção de votos para cada um dos dois últimos candidatos.

Segundo a pesquisa, que foi registrada no TER sob o número RO-06438/2020, foram ouvidos 335 eleitores entre os dias 16 e 17 de outubro. Para o estatístico Pablo Dias Vieira (CONRE 10479), a margem de erro varia em torno de 4%. Os dados foram divulgados pela Brasil Dados, no último dia 21 de outubro.

Veja os números da pesquisa para candidato à prefeito de Alvorada do Oeste

Com a maioria das intenções de votos, Vanderlei Casa Bela apresenta 32,84%, os indecisos somaram 23,58% dos entrevistados, logo atrás, aparece Jair PM, com 21,49%, Raniery Fabris ficou com 17,61, e 4,48% dos ouvidos disseram que poderão votar em branco ou anular o voto.