CADEIA VIP: Lebrinha e Glaucione estão em alojamento de oficiais da PM com direito a TV e ar-condicionado

A prefeita Gislaine Lebrinha, filha do deputado Lebrão, presa durante a deflagração da operação Reciclagem está confortavelmente detida no alojamento dos oficiais da Polícia Militar, localizada na sede do Comando Geral, em Porto Velho.

Lebrinha foi filmada recebendo dinheiro de propina de um empresário que detinha o contrato da coleta de lixo na cidade de São Francisco do Guaporé, onde ela é gestora. Esse mesmo dinheiro havia sido digitalizado pela Polícia Federal e foi encontrado no forro da cozinha de sua residência.

O local onde Lebrinha está detida é uma sala de Estado do Comando da PM/RO e possui ar-condicionado, televisão, além do direito de poder até realizar pedidos de comida de restaurantes da cidade.

A prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues, também está nesse mesmo setor. Ela também foi presa e filmada recebendo dinheiro de propina. Ambas as prefeitas foram encaminhadas para esse local por conta de uma decisão de Justiça.

Essa situação beira o escárnio com o povo de Rondônia e deixa o mau exemplo de que roubar dinheiro público é vantajoso e merecedor de regalias.