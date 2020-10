“Carro não vota” – Candidato aposta nas caminhadas para alcançar os eleitores de Alvorada do Oeste

O Candidato a Prefeito de Alvorada do Oeste, Região central de Rondônia, Vanderlei Tecchio (PV) (Vanderlei Casa Bela), decidiu dedicar sua campanha no “corpo a corpo”. Em sua agenda oficial, o comerciante e produtor rural que tem como vice Katiana Gomes Moraes (Katiana do Laboratório), abriu mão das tradicionais carreatas para poder ter ainda mais proximidade ao eleitorado.

De acordo com a coordenação da campanha, a decisão é um ato de transparência prévia e lealdade para com os eleitores que muitas vezes são induzidos ao erro. “Carro não vota”. Disse um dos coordenadores que aprova a iniciativa do grupo.

O candidato vem recebendo importantes manifestações de apoio, adesão de lideranças, tem aproveitado as caminhadas para ouvir os eleitores e apresentar suas propostas. Já a candidata a vice, Katiana, religiosa assídua, única mulher na disputa ao cargo, tem se despontado e surpreendido com a aceitação e encorajamento das mulheres e principalmente de religiosos.



Ainda segundo a coordenação, os alvoradenses estão entusiasmados para participarem do ato democrático e, mesmo no período de pandemia, os eleitores tem demonstrado vontade de ir às urnas no dia 15 de novembro e elegerem seus candidatos.

De acordo com a Agência Senado, as eleições municipais de 2020 sofreram modificações por conta da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. Foram tomadas medias preventivas de propagação do vírus durante o dia de votação e todo período eleitoral.

O congresso aprovou alteração nas datas do pleito e TSE suspendeu a identificação por biometria, ação que pretende reduzir as possibilidades de contaminação, evitar filas e aglomerações.