As tecnologias do Volkswagen T-cross para desbancar os concorrentes

O Brasil pode estar atrás dos países da Europa em termos de carros elétricos e autônomos, mas toda fabricação da Volkswagen na América do Sul vem se destacando por um só aspecto: Sua inovação tecnológica. A VW é a segunda maior fabricante automotiva no país, e hoje possui uma startup de inovação, localizada no estado de São Paulo, onde são desenvolvidas tecnologias para os futuros veículos da marca.

O vínculo entre o veículo e seu proprietário está ficando cada vez mais essencial devido a utilização de smartphones e aplicativos em tempo real. As montadoras estão em busca de novas tecnologias para que a relação entre o motorista e o carro seja mais ágil e objetiva. E foi justamente isso que a fabricante apresentou com ao lançar o Volkswagen T-Cross, o primeiro SUV da fabricante produzido inteiramente no Brasil. O SUV dispõe o “VW Connect” de série na versão Highline, e como item opcional nas demais versões, sendo o primeiro modelo a ter plataforma digital a qual conecta as principais funções do carro em um aplicativo de smartphone. Essa tecnologia não substituirá o recurso “Manual Cognitivo” disponível em outros modelos da marca. Então, todos os modelos da Volkswagen fabricados a partir do ano/modelo 2012 poderão ser aparelhados com esse sistema inovador.

O VW Connect está no aplicativo Meu Volkswagen e pode responder as questões em língua portuguesa e espanhola. Imprevistos relacionados ao carro podem ser solucionados por meio dessa assistente virtual, de forma bem simples. Basta fazer o espelhamento com o seu aparelho celular e obterá todas as informações sobre o veículo. A execução dessa tecnologia nos modelos T-Cross agregam na forma com que os donos possam obter informações sobre seus carros de forma segura. O consumidor Volkswagen, após a compra do veículo (modelos T-Cross, Virtus, Jetta, Polo ou Tiguan), poderão baixar de forma gratuita o aplicativo, que estão disponíveis para iOS e Android. Após isso, se registrar gratuitamente para receber o reconhecimento do seu Volkswagen, informação sigilosas entre o proprietário e o Grupo Volkswagen. A “VW ID” será vinculada ao suporte do veículo e acompanhará o proprietário em todos os veículos da marca Volkswagen que adquirir ao longo da vida. Outra novidade sobre o app Volkswagen, é que há teclado para digitação e microfone para que o motorista faça perguntas oralmente, podendo usar da linguagem natural, ou até informal (gírias e linguagem local). O sistema reconhece sotaques e possui a capacidade de aprender de acordo com as interações que faz com ele. Também entende escrita abreviada, por exemplo, “vc” (você), td (tudo) e “n” (não). Por meio do sistema Data Plug acoplado na porta fazendo o auto diagnóstico do veículo, fazendo o “VW Connect” reconhecer a tecnologia e, via Bluetooth, passa ao aplicativo todas as informações do veículo. É um sistema plug and play, onde são disponibilizadas estatísticas sobre quilometragem, autonomia, velocidade, trajetos realizados, data das viagens longas e consumo de combustível, e estarão disponíveis no seu smartphones ou tablets, basta ter o app instalado. E outra novidade é que, basta registrar o valor do litro de combustível, além da quantidade utilizada, que o sistema apresenta o valor (em Real) gasto para fazer aquele trajeto, ideal para viagens longas. Vale ressaltar que, todas as informações são exibidas de modo exclusivo no aplicativo e não são compartilhadas pelo sistema.

Além disso, a tecnologia dispõe ainda de uma ferramenta de sugestões o que torna a dirigibilidade do veículo mais ágil, controlando o desempenho do motor, a robustez nas acelerações, frenagens, velocidade e temperatura do carro. O “VW Connect” ainda verifica toda a parte eletrônica do veículo tendo como finalidade facilitar a usabilidade dos proprietários de veículos VW. Dentre as funções disponíveis está o localizador de veículo. Para situações onde você não sabe onde estacionou o carro no shopping ou em um hipermercado. Com o sistema “VW Connect” basta ligar a “localização” que você irá obter as informações necessárias de onde o seu carro está. Essa função além de oferecer a localização do automóvel, grava de forma automática a última parada registrada por esse veículo, e exibe em um mapa. Além disso, a localização pode ser compartilhada com outras pessoas, por exemplo, outros passageiros, via WhatsApp dando as coordenadas por GPS.

O sistema conta ainda com outras facilidades, como mostrar a rede de concessionárias Volkswagen durante os trajetos feitos pelos proprietários, de forma tecnológica, alertando-os sobre os períodos de revisão disponíveis. Isso porque, com base na quilometragem e no período de usabilidade do veículo, o sistema adverte o proprietário de que é necessário uma revisão no veículo. Basta acessar a opção “agendar serviço”, podendo escolher o local e o horário disponível onde realizará toda revisão, assim a concessionária escolhida receberá todos os dados referentes ao veículo.

O sistema também adverte de forma automática defeitos e estragos feitos no veículo, informando o proprietário sobre o problema, sugerindo uma visita a uma assistência autorizada. A partir disso, quando o cliente Volkswagen chega na concessionária autorizada para verificar o problema do veículo, a assistência técnica já terá conhecimento do ocorrido. Em casos de acidentes, o aplicativo permite contratar o serviço VW Service 24h imediatamente. Já em emergências, o sistema auxilia com ajuda do aplicativo a encontrar à oficina autorizada mais perto do local onde ocorreu o acidente ou estrago do carro. De forma adicional, também oferece procedimentos emergenciais, orientando o motorista a manter a calma.

As tecnologias disponíveis no T-Cross da Volkswagen desbancam qualquer um de seus rivais diretos, isso porque oferece não só tecnologia avançada, mas segurança e confortabilidade jamais vistas em outros veículos.

