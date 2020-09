ATUALIZADA - PF emite nota sobre prisão de prefeitos e revela que empresário “implodiu” esquema de propinas em Rondônia

A Polícia Federal , em conjunto com o Ministério Público do Estado de Rondônia pela Procuradoria-Geral de Justiça, deflagrou nesta manhã (25.09.2020), a Operação Reciclagem, para apurar crimes contra a Administração Pública.

A investigação, que durou pouco mais de dez meses, teve início em dezembro de 2019 e contou a colaboração de empresário que, recebendo exigência para recebimento de dívidas pela prestação de serviços ao poder público, resolveu contatar as autoridades para denunciar os ilícitos.

Durante o período das investigações provas foram angariadas e filmagens de recebimentos por parte de prefeitos e deputado foram registrados, com centenas de milhares de reais sendo distribuídos em dinheiro vivo.

No dia de hoje, por conta da prerrogativa de foro detida pelos envolvidos, foram cumpridos por ordem do Tribunal de Justiça de Rondônia 4 (cinco) mandados de prisão preventiva em desfavor de prefeitos e mais um mandado (também de prisão preventiva) em desfavor de nacional sem cargo público atualmente (ex-deputado estadual).

Além disso, o Exmo. Sr. Relator determinou o afastamento das funções públicas dos envolvidos e o bloqueio de ativos que ultrapassam R$ 1,5 milhões, valor conectado ao que, em tese, teriam recebido de forma ilícita.

Também foram cumpridos 12 de mandados de busca e apreensão, com 22 (vinte e duas) equipes e envolvimento de mais de 70 (setenta) policiais federais em Ji-Paraná/RO, Cacoal/RO, Rolim de Moura/RO e São Francisco do Guaporé/RO.

O nome da operação, “RECICLAGEM”, remete ao ramo de atividades da empresa envolvida no caso e origem dos recursos ilícitos, sendo decretado sigilo nas investigações pelo Tribunal de Justiça que cuida do caso.

Os quatro prefeitos presos são:

Gislaine Clemente (a Lebrinha, filha do deputado estadual Lebrão) - prefeita de São Francisco do Guaporé;

Luiz Ademir Schock (o Luizão do Trento) - prefeito de Rolim de Moura;

Marcito Aparecido Pinto - prefeito de Ji-Paraná (2ª maior cidade de Rondônia);

Glaucione Maria Rodrigues Neri - prefeita de Cacoal (5ª cidade mais populosa do estado);

O marido de Glaucione, Daniel Neri, também foi preso pela PF em Cacoal. Um mandado foi cumprido na casa da prefeita de Cacoal.