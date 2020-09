“Últimos dias para inscrições no I Processo Seletivo Simplificado de Estagiários de direito da Defensoria Pública do Estado Rondônia no Município de Alvorada D’Oeste.”.

Acadêmicos de Direito, não percam essa oportunidade! Além da experiência em participar de um certamente concorrido, sem gastos com inscrição, o estágio na Defensoria traz ao curriculum do acadêmico uma importante credencial para o futuro do profissional.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo Site da Defensoria Pública, através do link: https://bit.ly/33utv5w . e conforme QR-Code abaixo:

Do mesmo modo, observa-se que os candidatos podem realizar a inscrição em qualquer período do curso de Direito. Contudo, para o ato da posse e exercício no estágio, o candidato

aprovado deverá encontrar-se obrigatoriamente nos dois últimos anos, ou seja, a partir do sétimo período.

O Edital e os Locais de inscrição podem ser consultados no link https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/downloads/category/78-2020-08-25-00-10-47

As dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail [email protected] ou através do whatsapp (69) 99307-4778.