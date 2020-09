Alvorada do Oeste - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO DO PMN

EXECUTIVA MUNICIPAL DE ALVORADA D’OESTE - RO Partido da Mobilização Nacional - PMN. CNPJ: 15.766.789/0001-63

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO

O Partido da Mobilização Nacional PMN Executiva Municipal de Alvorada d’Oeste Rondônia, por seu presidente abaixo assinado, com amparo legal das prerrogativas lhe assegura o Estatuto Partidário vigente, considerando que estamos em ano eleitoral e necessário a escolha dos Candidatos, bem como decidir sobre os números e lançamentos de candidaturas proporcional e majoritária RESOLVE:

Cláusula primeira: Convocar os senhores convencionais desta agremiação para participarem da Convenção Municipal, destinada a deliberar sobre a escolha de candidaturas, definir coligações, fazer sorteio de números, escolher candidatos, escolha de delegados, assuntos gerais de interesse partidário.

Cláusula segunda: A Convenção Municipal será realizada com os cuidados necessários. observando o distanciamento social, e utilização de álcool 70 e máscaras seguindo rigorosamente os protocolos sanitários.

Parágrafo Primeiro: considerando a pandemia do Novo Coronavirus, o Covid-19, os filiados poderão adiantar pautas via e-mail: [email protected], visando a celeridade das pautas no ato da convenção, duvidas e demais sugestão fica disponível o os telefones fixado no rodapé deste.

Cláusula terceira: A convenção será realizada no dia 15 de setembro de 2020, no seguinte Local/ Sede da Executiva Municipal, Sito Avenida Princesa Isabel, n. 5403. Bairro Centro — Alvorada do Oeste- RO, com abertura dos trabalhos às 16h e encerramento às 20h.

Parágrafo Primeiro: Os convencionais e pré-candidatos interessados em colocar o nome à disposição, deverão manifestar seu interesse de forma presencial, assinando o livro de presença, observando que não poderá haver mais que 10 pessoas no mesmo tempo dentro do espaço.

Parágrafo segundo: considerando o contexto de pandemia covid-19, a direção provisória informa que haverá revezamento de pessoas para que possibilitem os demais em fazer a manifestação de interesse e assinar a relação de presença. deste modo recomenda que o tempo máximo de permanência no espaço destinado seja de 10 (dez) minutos.

Cláusula quarta: Os membros da Executiva Municipal reunir-se-ão para votar e finalizar os trabalhos às 17hs.

Registre-se. publique-se e cumpra-se.

Alvorada d’Oeste – RO, 04 de setembro de 2020.

LAZARO PEREIRA COUTINHO NETO - Presidente da

Executivo Municipal do PMN - Alvorada d’Oeste-RO.