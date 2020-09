Alvorada do Oeste – EMATER recebe veículo 4x4 para fortalecer o atendimento no campo

O Presidente da EMATER-RO, Luciano Brandão entregou na manhã desta quarta-feira (02) uma caminhonete Hilux 4x4 para o escritório de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia. Servidores, agricultores e o Deputado Estadual Lebrão participaram da pequena cerimônia de entrega. Outros veículos adquiridos com recursos do Ex-Deputado Luiz Claudio estão sendo entregues em pontos estratégicos do estado.

Em uma cerimônia sutil, devido ao período de pandemia por conta do Covid-19, o novo coronavírus, o Presidente da EMATER, Luciano Brandão, acompanhado pelo Deputado Estadual Lebrão, entregou ao Gerente Local Geovani Tomiazzi Soares, o veículo adquirido com recurso federal, destinado à instituição em 2017, através de emenda parlamentar do Ex-Deputado Luiz Claudio.

De acordo com Brandão, a licitação e aquisição dos bens foi possível devido a força tarefa conjunta entre o Governador Marcos Rocha e a Ministra Tereza Cristina, que possibilitou a descentralização do recurso. Ele ressaltou ainda que o governo do estado implementou em seu plano estratégico a revitalização da EMATER, que possibilitará desde reformas estruturais a renovação de equipamentos.

O Deputado Estadual Lebrão parabenizou a equipe local da EMATER e fez um breve discurso pontuando suas principais ações voltadas para o setor produtivo e para a instituição. Lebrão ainda motivou os agricultores presentes a se manterem na atividade. “As propriedades rurais de Rondônia, muito em breve alcançarão valores de terras praticados nas principais regiões do país”. Destacou. Para o deputado o setor agropecuário é responsável pelo avanço na economia do país.

De acordo com direção da EMATER, 33 pick-up utilitárias já estão em licitação, além de 57 notebooks, 310 tablets e 40 impressoras para melhorar as condições de atendimento do homem do campo em todo o estado.