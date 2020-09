Edição 168 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Nesta quarta-feira (2) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 56.411

Pacientes recuperados – 47.739 (84,63%)

Casos ativos – 7.511 (13,31%)

Óbitos – 1.161 (2,06%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 230

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1

Pacientes internados na Rede Privada – 71

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 50

Total de pacientes internados – 352

Testes Realizados – 170.351

Aguardando resultados do Lacen – 1.011

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (2 de setembro), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/09/2020 MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS Porto Velho 27.139 22.532 647 Ariquemes 4.638 4.079 78 Vilhena 2.911 2.476 40 Guajará-Mirim 2.786 2.642 84 Ji-Paraná 2.159 1.883 48 Cacoal 1.772 1.682 27 Jaru 1.583 1.346 24 Rolim de Moura 1.287 1.099 16 Candeias do Jamari 1.247 1.096 24 Machadinho D’Oeste 948 639 6 Nova Mamoré 905 773 6 São Miguel do Guaporé 849 807 16 Ouro Preto do Oeste 781 588 19 Pimenta Bueno 583 547 10 Buritis 553 472 8 Alta Floresta D’Oeste 548 459 10 Chupinguaia 518 127 5 Espigão D’Oeste 482 455 8 Presidente Médici 430 381 6 Itapuã do Oeste 351 322 6 Alto Paraíso 297 244 7 Nova Brasilândia D’Oeste 289 250 2 Cujubim 263 227 6 Costa Marques 239 170 4 Monte Negro 209 187 3 Cerejeiras 203 175 6 Alto Alegre dos Parecis 168 154 5 Pimenteiras do Oeste 167 152 4 São Francisco do Guaporé 158 148 2 Urupá 155 122 2 Campo Novo de Rondônia 141 116 5 Nova União 141 120 2 Vale do Anari 129 109 1 Colorado do Oeste 118 102 0 Seringueiras 118 109 0 Alvorada D’Oeste 111 73 5 Santa Luzia D’Oeste 110 91 1 Rio Crespo 109 88 0 Theobroma 97 97 0 Mirante da Serra 92 81 3 Governador Jorge Teixeira 89 68 0 Cabixi 80 66 5 São Felipe D’Oeste 77 72 1 Vale do Paraíso 76 75 2 Cacaulândia 75 64 0 Castanheiras 56 30 0 Novo Horizonte do Oeste 53 43 1 Corumbiara 34 27 3 Teixeirópolis 26 20 1 Ministro Andreazza 25 23 1 Primavera de Rondônia 19 16 0 Parecis 17 15 1 Rondônia 56.411 47.739 1.161

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS Porto Velho 188 0 Ariquemes 98 0 Vilhena 76 0 Guajará-Mirim 24 0 Ji-Paraná 27 3 Cacoal 32 0 Jaru 18 0 Rolim de Moura 18 0 Candeias do Jamari 15 0 Machadinho D’Oeste 10 0 Nova Mamoré 29 0 São Miguel do Guaporé 2 0 Ouro Preto do Oeste 15 1 Pimenta Bueno 1 0 Buritis 17 0 Alta Floresta D’Oeste 10 1 Chupinguaia 17 0 Espigão D’Oeste 1 0 Presidente Médici 3 0 Itapuã do Oeste 1 0 Alto Paraíso 0 0 Nova Brasilândia D’Oeste 21 0 Cujubim 0 0 Costa Marques 4 0 Monte Negro 0 0 Cerejeiras 0 0 Alto Alegre dos Parecis 0 1 Pimenteiras do Oeste 0 0 São Francisco do Guaporé 2 0 Urupá 1 0 Campo Novo de Rondônia 0 0 Nova União 4 0 Vale do Anari 0 0 Colorado do Oeste 1 0 Seringueiras 0 0 Alvorada D’Oeste 1 0 Santa Luzia D’Oeste 1 0 Rio Crespo 0 0 Theobroma 0 0 Mirante da Serra 0 0 Governador Jorge Teixeira 0 0 Cabixi 0 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Vale do Paraíso 0 0 Cacaulândia 0 0 Castanheiras 1 0 Novo Horizonte do Oeste 0 0 Corumbiara 0 0 Teixeirópolis 0 0 Ministro Andreazza 2 0 Primavera de Rondônia 2 0 Parecis 1 0 Rondônia 643 6

Hoje (2) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Ji-Paraná, sendo um homem de 80 anos e duas mulheres (59 e 80 anos); uma mulher de 80 anos de Alta Floresta do Oeste; uma criança do sexo masculino de 2 anos de idade do município de Alto Alegre dos Parecis e um homem de 89 anos de Ouro Preto do Oeste.

OBSERVAÇÕES

Os dados diários podem sofrer alterações; Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte; Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.