URGENTE - Alvorada do Oeste passa dos 100 casos positivos para coronavírus

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

No sábado (22) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 50.995

Pacientes recuperados – 42.634 (84%)

Casos ativos – 7.300 (14,31%)

Óbitos – 1.061 (2,1%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 226

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1

Pacientes internados na Rede Privada – 76

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 48

Total de pacientes internados – 351

Testes Realizados – 155.824

Aguardando resultados do Lacen – 930

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (22 de agosto), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/08/2020 MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS Porto Velho 25.772 21.449 622 Ariquemes 4.101 3.393 64 Guajará-Mirim 2.637 2.461 79 Vilhena 2.371 2.063 35 Ji-Paraná 1.714 1.459 38 Cacoal 1.461 1.324 21 Jaru 1.431 1.263 22 Rolim de Moura 1.162 944 16 Candeias do Jamari 1.111 966 21 São Miguel do Guaporé 824 781 16 Nova Mamoré 745 608 6 Machadinho D’Oeste 724 502 5 Ouro Preto do Oeste 653 438 16 Pimenta Bueno 507 386 8 Alta Floresta D’Oeste 453 381 6 Buritis 434 363 7 Chupinguaia 430 102 2 Espigão D’Oeste 422 378 8 Presidente Médici 342 252 3 Itapuã do Oeste 333 309 6 Alto Paraíso 248 210 5 Nova Brasilândia D’Oeste 243 196 1 Cujubim 219 198 5 Monte Negro 188 160 3 Cerejeiras 178 145 6 Costa Marques 172 136 2 Alto Alegre dos Parecis 157 128 4 Pimenteiras do Oeste 142 125 4 São Francisco do Guaporé 133 121 2 Urupá 121 94 2 Vale do Anari 120 84 1 Nova União 119 102 1 Campo Novo de Rondônia 116 90 4 Seringueiras 109 94 0 Colorado do Oeste 104 93 0 Alvorada D’Oeste 103 70 4 Rio Crespo 96 81 0 Theobroma 92 84 0 Santa Luzia D’Oeste 89 88 0 Mirante da Serra 83 74 3 São Felipe D’Oeste 75 70 1 Vale do Paraíso 74 57 2 Governador Jorge Teixeira 71 54 0 Cabixi 70 65 4 Cacaulândia 59 56 0 Novo Horizonte do Oeste 48 39 1 Castanheiras 46 22 0 Corumbiara 26 22 2 Teixeirópolis 18 14 1 Ministro Andreazza 17 14 1 Parecis 16 12 1 Primavera de Rondônia 16 14 0 Rondônia 50.995 42634 1061

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

24 HORAS MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS Porto Velho 198 5 Ariquemes 77 1 Guajará-Mirim 2 0 Vilhena 31 1 Ji-Paraná 57 0 Cacoal 27 0 Jaru 15 0 Rolim de Moura -2 0 Candeias do Jamari 6 0 São Miguel do Guaporé 11 2 Nova Mamoré 1 0 Machadinho D’Oeste 2 1 Ouro Preto do Oeste 1 0 Pimenta Bueno 7 0 Alta Floresta D’Oeste 19 0 Buritis 2 0 Chupinguaia 1 0 Espigão D’Oeste 0 0 Presidente Médici 1 0 Itapuã do Oeste 0 0 Alto Paraíso 0 0 Nova Brasilândia D’Oeste 0 0 Cujubim 0 0 Monte Negro 1 0 Cerejeiras 3 0 Costa Marques 14 0 Alto Alegre dos Parecis 0 0 Pimenteiras do Oeste 0 0 São Francisco do Guaporé 1 0 Urupá 2 0 Vale do Anari 1 0 Nova União 1 0 Campo Novo de Rondônia 0 0 Seringueiras 0 0 Colorado do Oeste 0 0 Alvorada D’Oeste 4 1 Rio Crespo 0 0 Theobroma 0 0 Santa Luzia D’Oeste 0 0 Mirante da Serra 0 0 São Felipe D’Oeste 0 0 Vale do Paraíso 0 0 Governador Jorge Teixeira -3 0 Cabixi 0 0 Cacaulândia 0 0 Novo Horizonte do Oeste 1 0 Castanheiras 0 0 Corumbiara 1 0 Teixeirópolis 0 0 Ministro Andreazza -1 0 Parecis 0 0 Primavera de Rondônia 0 0 Rondônia 481 11

Hoje (22) foram registrados 11 óbitos por Covid-19 em Rondônia, cinco em Porto Velho, sendo duas mulheres (46 e 64 anos) e três homens (23, 68 e 91 anos); dois em São Miguel do Guaporé, sendo um homem de 53 anos e uma criança do sexo feminino, menor de um ano de idade; uma mulher de 83 anos de Ariquemes; um homem de 28 anos de Alvorada do Oeste; um homem de 73 anos de Machadinho do Oeste e um homem de 76 anos do município de Vilhena.

Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos em relação ao dia anterior nos seguintes municípios: Rolim de Moura, dois casos; Governador Jorge Teixeira, três casos e Ministro Andreazza, um caso, em decorrência de duplicação de registros. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.

OBSERVAÇÕES

Os dados diários podem sofrer alterações; Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte; Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.