Carreta com mais de 300 mil em premiação do CONCAFÉ passa por Alvorada do Oeste

Uma comitiva da Secretária Estadual de Agricultura do Estado de Rondônia – SEAGRI, percorreu o centro de Alvorada do Oeste, Região Central do estado, na manhã desta quarta-feira (19) para divulgar o Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – CONCAFÉ. O secretário de Agricultura Evandro Padovani acompanhou o percurso feito pelo caminhão com a premiação e fez questão que cumprimentar os servidores da EMATER e da IDARON, órgãos diretamente ligados a organização do evento.

Uma carreta foi necessária para transportar a premiação do 5º CONCAFÉ que percorreu o distrito de Terra Boa e a Avenida Marechal Rondon, centro de Alvorada do Oeste, para chamar a atenção dos cafeicultores e incentivar as inscrições para o concurso. De acordo com os organizadores, quase R$ 300 mil em prêmios que vão desde trator cafeeiro, secador de café, dinheiro e crédito, dentre outros, serão entregues aos campeões de qualidade e sustentabilidade no cultivo do café.

Para Padovani, o evento estimula o crescimento da atividade e propicia a apresentação de produtos de melhor qualidade no mercado. Padovani destacou ainda que o CONCAFÉ é o maior concurso do café robusta do Brasil e é realizado pelo Governo de Rondônia, através da SEAGRI, EMATER, IDARON e entidades privadas parceiras.

O Secretário havia acompanhado o caminhão de prêmios em São Miguel do Guaporé e seguiu com sua comitiva para Presidente Médici. A premiação será apresentada ainda em diversos municípios. A expectativa é de que mais amostras de café sejam levadas aos pontos de inscrição para a competição.

Alvorada do Oeste foi destaque na primeira edição do concurso com o produtor Jordy de Souza Casteluber que garantiu premiação dentre os primeiros colocados.

Devido o período de pandemia, os moldes do concurso para este ano ainda estão sendo discutidos pelos organizadores, mas é certo de que aconteça dentro dos próximos meses.

Para mais informações, procure a EMATER ou a IDARON do seu município.