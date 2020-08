Sete municípios retornam para fase 1 do plano de ação contra Covid-19 em RO

Sete municípios voltam a partir da sexta-feira (14) a ser enquadrados na fase 1 do plano de ação de combate à Covid-19 "Todos por Rondônia". Esta fase, chamada de Distanciamento Social Ampliado, é a que apresenta mais restrições em relação a abertura do comércio e circulação de pessoas. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (13).